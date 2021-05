Lumezzane, affronta male una curva e si schianta in auto: muore 21enne

(red.) Con oggi, lunedì 3 maggio, è iniziata un’altra settimana tragica per quanto riguarda gli incidenti stradali in provincia di Brescia. Stamattina, intorno alle 8,45, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in uno scontro a Lumezzane, in Valtrompia. E’ successo all’altezza del civico 73 di via Padre Bolognini dove il giovane, alla guida della propria auto, avrebbe percorso male una curva schiantandosi contro la parete di una palazzina.

Sul posto, dopo l’allerta al 112, si sono mosse le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica, oltre a un’ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane e l’automedica. Ma per il giovane, liberato dal veicolo tramite i vigili del fuoco, non c’era ormai più nulla da fare.