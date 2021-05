Lumezzane, paura per la scomparsa di un ragazzo di 20 anni

(red.) Preoccupazione a Lumezzane per un ragazzo pakistano di 20 anni, del quale i famigliari non hanno più notizie dal pomeriggio di mercoledì 28 aprile. Mubarik Khizar, residente in Spagna e da qualche mese ospite del nonno, soffre di un disturbo cognitivo e stando alle informazioni contenute nella denuncia presentata dai famigliari si sarebbe allontanato a piedi dall’abitazione con addosso un berretto bianco, una tuta nera e un giubbotto arancione. E’ altro 1,60 e di corporatura esile.

Aveva in tasca 20 euro e, forse, un telefono cellulare. Lo cercano i carabinieri di Lumezzane e i colleghi della altre località della valle, oltre alla Protezione Civile. Poiché non ci sono indicazioni su dove il ragazzo possa essersi diretto, si stanno controllando le telecamere pubbliche e di videosorveglianza privata. Un elicottero dei Vigili del fuoco aiuta le ricerche che si stanno concentrando sul colle Aventino, sopra Lumezzane.