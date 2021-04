Spiedogate in Valtrompia, 25 dipendenti sanzionati dai forestali

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 28 aprile, in modalità online si è tenuto un incontro dell’assemblea della Comunità montana della Valtrompia di Gardone ed è ovvio che uno dei temi che è stato affrontato è anche lo “spiedogate”. Cioé il rinfresco consumato lo scorso 16 aprile, a base tra l’altro di uccelli protetti, tra vari dipendenti in una sala della sede sovracomunale.

Sull’accaduto i carabinieri forestali avevano raccolto del materiale facendo scattare un’indagine che prosegue. Ma nel frattempo sempre gli stessi forestali l’altro giorno, martedì 27, hanno raggiunto la Comunità montana per notificare 25 sanzioni a quei dipendenti, tra ente montano e la società in house Sevat, che avevano partecipato a quel pranzo e multati per il mancato rispetto delle misure anti-Covid.

Ma non è finita qui, perché è stato aperto un ufficio che valuterà eventuali provvedimenti disciplinari interni a carico dei soggetti interessati.