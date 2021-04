Villa Carcina, camion che trasporta materiale ferroso si ribalta

(red.) Alle 3.45 di lunedì 19 aprile il Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è stato allertato per un incidente stradale nel comune di Villa Carcina, in via Garibaldi, all’altezza civico 41. Un mezzo pesante che trasportava materiale ferroso si è ribaltato per circostanze ancora da chiarire. La statale 345 è rimasta bloccata al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia per circa tre ore. Fortunatamente nessun ferito grave.