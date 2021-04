Caino, lettera di minacce del Fronte Insurrezionale al sindaco Sambrici

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 15 aprile al municipio di Caino, in Valtrompia, nel bresciano, è arrivata una lettera di minacce e insulti indirizzata al sindaco Cesare Sambrici. E con un mittente: il Fronte Insurrezionale bresciano.

Tra l’altro, non si tratta della prima missiva di questo genere di cui dà notizia il Giornale di Brescia, visto che lo stesso tipo di testo è stato inviato anche a consiglieri di quartiere e ad altre persone in provincia. Nel mirino, in particolare, alcune azioni a favore degli stranieri. Su questi episodi stanno indagando i carabinieri del Reparto operativo speciale e la Digos della questura.