Collio, caduta massi sulla SP 345: disagi per viabilità a senso alternato

(red.) Problemi di viabilità in alta Valtrompia. Alle 03:55 di lunedì 12 aprile, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta nel comune di Collio V.T., sulla SP BS345, 100 metri prima dell’abitato in direzione Brescia, per un distacco di massi che ha interessato la carreggiata. Fortunatamente non sono state coinvolte persone o cose. Sul posto, per il supporto del caso, anche i Carabinieri. Al momento la viabilità è attiva a senso alternato.

Si attendono le autorità locali per gli adempimenti legati al ripristino completo della circolazione veicolare, una squadra di pompieri è comunque rimasta a vigilare l’area.