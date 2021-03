Bovegno, fuori strada con la moto contro un’auto: ferito 14enne

(red.) Ieri pomeriggio, venerdì 26 marzo, un ragazzo di 14 anni residente a Bovegno, in alta Valtrompia, nel bresciano, è rimasto vittima di un incidente stradale in moto. E’ successo intorno alle 17 quando il giovane alla guida dello scooter stava percorrendo la strada verso la frazione di Ludizzo. Ma a un certo punto, forse per l’improvviso arrivo di un cane, si è distratto e ha perso il controllo finendo contro una vettura parcheggiata sul lato della carreggiata.

L’impatto è stato drammatico, tanto da riportare diverse fratture, ma è rimasto sempre cosciente grazie al fatto di indossare il casco. Per lui sono scattati immediati i soccorsi facendo arrivare sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Brescia e di Valtrompia Soccorso, oltre all’elicottero partito da Bergamo.

Il giovane è stato imbarcato a bordo del velivolo in codice rosso verso il Pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti delle forze dell’ordine si sono occupati di ricostruire la dinamica.