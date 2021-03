Gardone Vt, spacciava cocaina in tutta la valle: ora è indagato

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 17 marzo un uomo è stato indagato dalla procura di Brescia per la fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti che conduceva in Valtrompia muovendosi anche tra le scuole e i minorenni. A scoprire il suo “lavoro” nel 2020 erano stati gli agenti della Polizia locale di Gardone verificando che il pusher era stato in grado di spacciare fino a un chilo di cocaina tra i clienti di Gardone, Marcheno, Sarezzo e Villa Carcina.

A suo carico, a partire dall’aprile del 2020, sono state contate 170 cessioni di sostanze e nei suoi confronti si erano mossi proprio gli agenti insieme ai carabinieri. Tra l’altro, l’arresto era stato piuttosto burrascoso, prima tentando di investire un poliziotto a un controllo e proseguendo la corsa verso Brescia. Subito dopo venne rintracciato dai carabinieri che lo avevano bloccato.

Ma si era anche verificato che aveva spinto fuori dalla propria auto un cliente mandandolo al pronto soccorso. La sua attività si è conclusa nel momento in cui, durante la perquisizione, nella sua abitazione sono stati trovati 20 mila euro in contanti e alcune dosi di cocaina. Ora è stato raggiunto dall’avviso di garanzia dopo le indagini.