Processo Bozzoli, carabiniere: “Tre telecamere sono state spostate”

(red.) Questa mattina, lunedì 8 marzo, in tribunale a Brescia è in corso una nuova udienza, la terza, nell’ambito del processo a carico di Giacomo Bozzoli, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere dello zio Mario Bozzoli, scomparso nel nulla l’8 ottobre del 2015 dalla fonderia di Marcheno, in Valtrompia. Oggi è stato il turno del maresciallo dei carabinieri Salvatore Rossitti chiamato a deporre in aula.

Il militare ha detto al giudice che tre telecamere erano state spostate nel momento in cui il 13 ottobre, cinque giorni dopo la scomparsa dell’imprenditore, gli occhi elettronici stavano riprendendo scene diverse rispetto proprio all’8 ottobre.

Il carabiniere ha testimoniato il fatto che una telecamera il 13 ottobre puntava sullo spogliatoio di Mario Bozzoli, ma l’8 ottobre “guardava” a una porta chiusa. Un’altra sempre il 13 ottobre puntava ai forni, ma alla sera della scomparsa “guardava” agli spogliatoi degli operai. Una terza telecamera il 13 ottobre puntava sul piazzale esterno della fonderia, ma la sera della scomparsa l’occhio elettronico era diretto a un cassone.