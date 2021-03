Coronavirus a Brescia, la Valtrompia preoccupa: tre Comuni in vetta

(red.) Guardando alla classifica dei paesi che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 febbraio, registravano maggiori nuovi casi positivi al coronavirus nel bresciano, non si può fare a meno di notare che subito dopo il capoluogo ci sono Lumezzane con 26 nuovi casi, al quarto posto Sarezzo con altri 21 e alle spalle Concesio con 20 nuovi casi positivi. In pratica la media e bassa Valtrompia che sta conoscendo un periodo di preoccupazione per l’esplosione dei casi di contagio, spesso dovuti anche alla variante inglese.

Tra l’altro, bisogna considerare che i nuovi casi positivi riguardano in particolare la fascia più giovane, che va dai 20 ai 60 anni. A Concesio, dove il sindaco Agostino Damiolini ha deciso di chiudere i parchi pubblici attrezzati, il contagio è in fase di ascesa. E la preoccupazione sta interessando anche Sarezzo che ospita, all’interno dell’istituto superiore “Primo Levi”, un centro vaccinale della valle.

A Sarezzo si parla soprattutto di contagi a livello familiare e anche di comportamenti spesso sbagliati, con mascherine abbassate e troppi ritrovi. Per questo motivo il Comune ha annunciato di voler potenziare i controlli e non esclude di adottare una serie di misure più rigide.