Coronavirus a Brescia, positivo il sindaco di Lumezzane Josehf Facchini

(red.) Lumezzane, nel bresciano, è tra i paesi che nei giorni precedenti a lunedì 22 febbraio sta registrando i dati maggiori e più preoccupanti sul fronte del Covid-19, in doppia cifra proprio nell’arco degli ultimi giorni. E tra quanti risultati positivi in Valgobbia c’è anche il sindaco Josehf Facchini che ieri, domenica 21, ha voluto comunicarlo attraverso il proprio profilo su Facebook.

“Purtroppo, nonostante tutte le precauzioni possibili, questa brutta bestia ha colpito anche me – scrive il primo cittadino – sono stato decisamente meglio di come sto in queste ore. Resto comunque operativo, per quanto possibile, al lavoro nell’interesse dei cittadini lumezzanesi. Tranquillizzo comunque tutti fin da subito, mi ero già messo in auto-isolamento ancor prima dell’esito del tampone per cercare di prevenire ogni rischio e rispettare le indicazioni mediche che ormai tutti conosciamo bene quando ci si fa un tampone.

Ora sono in ospedale per delle semplici analisi di controllo. La sfida contro questo virus non è ancora vinta – conclude il sindaco – dobbiamo tutti tenere alta la guardia rispettare le disposizioni di sicurezza igienico-sanitaria. Queste sono fondamentali a prevenire il rischio, ma non sono una cura, quindi a maggior ragione bisogna prestare attenzione”.