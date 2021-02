Riaperta dalla mattina di questa domenica la Provinciale 345

(red.) Sabato mattina il nivologo provinciale Federico Rota ha effettuato un sopralluogo ed ha verificato le condizioni dei luoghi. Poichè sono terminate le condizioni più critiche e le temperature sono in abbassamento, il nivologo ha dato parere favorevole all’apertura della sede stradale della Strada Provinciale 345 “delle tre Valli” dal km 44+000 al km 49+700.

Per questo a partire dalla ore 8 di domenica 14 febbraio è stato deciso di riaprire la strada provinciale Sp 345 “delle Tre Valli”. Sabato è stata pertanto data disposizione per la pulizia del piano viabile all’impresa che si occupa della manutenzione ordinaria e dello sgombero neve della strada provinciale.

Viste le abbondanti nevicate di quest’inverno, ultima quella di sabato mattina, i versanti a monte della strada sono carichi di neve.

La situazione verrà quindi ancora monitorata attentamente e domenica e lunedì saranno presenti in località Maniva alcuni volontari della Protezione civile dei comuni di Collio e Bovegno per la sorveglianza.