Lumezzane, auto fuori strada contro il muro di una casa: coniugi feriti

(red.) Ieri mattina, venerdì 12 febbraio, a Lumezzane, in Valtrompia, nel bresciano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto. E’ accaduto intorno alle 11 in via XXV Aprile dove una coppia formata da un 70enne e la moglie 68enne stava scendendo a bordo della loro auto. Forse a causa di un malore, il conducente ha perso il controllo finendo contro il muro di un’abitazione lungo la strada e poi rimbalzando dall’altra parte.

La vettura è stata ridotta in lamiere, ma per fortuna i due occupanti non erano in gravi condizioni. Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, sono giunte due ambulanze e l’automedica, i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi. I due coniugi sono stati trasportati in ospedale a causa dei traumi, più preoccupanti per quanto riguarda l’autista.