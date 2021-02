Civitas Valle Trompia, servizi per 7.768 utenti nel 2020

(red.) Il 2020 è stato un anno di intenso lavoro per Civitas, società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 Comuni della Valle Trompia che eroga servizi socio-sanitari e fa cultura sui temi della salute e della prevenzione. Oltre a garantire le prestazioni ordinarie, sono state messe in campo una serie di azioni volte a dare un supporto alla popolazione valtriumplina in questa difficile fase caratterizzata dall’emergenza sanitaria.

Nel corso del 2020 gli utenti raggiunti da Civitas sono stati complessivamente 7.768: 5.756 costituiscono gli utenti del consultorio, cui vanno aggiunte le 2.012 persone raggiunte dalle attività di promozione della salute. Il numero di prestazioni totali a fine anno si attesta a 25.910.

Benché l’emergenza sanitaria non abbia consentito l’avvio di gruppi in presenza, Civitas ha voluto comunque garantire i propri servizi promuovendo ben 200 gruppi online, pensati soprattutto per le donne e per le coppie in attesa di un figlio e per le neomamme nel post parto. Sono inoltre stati promossi gruppi di auto-mutuo-aiuto via WhatsApp per le neomamme al fine di farle sentire meno sole nei periodi di isolamento.

«Nel difficile anno appena passato gli sforzi di Civitas si sono concentrati nel rendere i servizi flessibili per intercettare i bisogni ed essere il più vicino possibile alle persone» afferma la presidente di Civitas Maria Caccagni.

Sempre in tema di maternità i consultori hanno supportato l’Ospedale Civile nell’ambito delle dimissioni precoci delle mamme e dei loro bambini dopo il parto. Poichè l’ospedale dimetteva puerpera e neonato entro le 48 ore, in modo da proteggere loro e supportare l’ospedale nel delicato momento di emergenza sanitaria, i consultori si sono messi a disposizione per effettuare i test metabolici (utili per diagnosticare eventuali sintomi di future malattie genetiche) sui neonati che, solitamente, sono eseguiti in ospedale nei giorni successivi al parto.

Nell’arco del 2020 Civitas ha seguito 731 gravidanze. I nati da madri seguite nei consultori familiari, 380 in tutto, rappresentano il 48,6% di tutti i nuovi nati in Valtrompia, che nel 2020 sono stati 782.

Sul fronte del supporto alla popolazione valtriumplina per quanto riguarda il Covid, oltre alla promozione di eventi online attraverso Uniben, l’Università del benessere, per informare correttamente sulla pandemia, Civitas ha aiutato le scuole della Valle Trompia nella fase di avvio dell’anno scolastico a settembre. L’operazione ha visto coinvolti 700 insegnanti insieme ai quali si è ragionato rispetto alla programmazione di una buona accoglienza per gli studenti e alla gestione di argomenti quali la malattia, il lutto e le emozioni. Inoltre 120 insegnanti hanno partecipato ad attività di gruppo con personale di Civitas e a 450 alunni sono stati offerti interventi di supporto nella gestione delle fatiche psicologiche, emotive e relazionali che questa emergenza sanitaria ha portato.

Diecimila alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Valle Trompia sono stati chiamati a riflettere insieme ai medici volontari sulla situazione di emergenza, con la convinzione che una persona adeguatamente informata è più consapevole e possa quindi accettare in maniera più convinta le restrizioni che si sono rese necessarie per combattere il virus.

L’attenzione dedicata ai giovani per aiutarli a vivere con coscienza e il più serenamente possibile i tanti aspetti legati all’emergenza sanitaria risulta essere particolarmente preziosa: nel corso del 2020 c’è stato infatti un incremento del 22% di richieste di supporto psicologico giunte nei consultori adolescenti Civitas. Un trend che si conferma in aumento anche per i primi mesi del 2021.