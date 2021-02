Valtrompia, tra fine marzo e inizio aprile via ai lavori della bretella

(red.) Dell’opera ha parlato anche il senatore e leader della Lega Matteo Salvini sabato 6 febbraio durante la prima consultazione con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Si tratta del raccordo autostradale della Valtrompia, nel bresciano, di cui in realtà i lavori, almeno quelli di cantierizzazione, sono già iniziati con le bonifiche. Ora in valle si attende di non ricevere particolari osservazioni dal Ministero dell’Ambiente e soprattutto il 13 febbraio quando si aspetta il via libera al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di realizzazione dell’infrastruttura.

I cantieri veri e propri, come ha sottolineato il presidente della Comunità montana della Valtrompia Massimo Ottelli, inizieranno tra la fine di marzo e i primi di aprile per costruire la bretella. Si tratta di una sorta di tangenziale lunga circa 10 chilometri, da Concesio verso Sarezzo, soprattutto in galleria con una corsia per senso di marcia: partendo dalla provinciale 19 di Concesio, quindi verso Villa Carcina con svincolo a Codolazza dove sarà presente un nuovo ponte sul Mella, poi verso Sarezzo con un viadotto e fino al Termine di Lumezzane.

Una soluzione che potrà consentire di liberare i centri abitati dai mezzi pesanti. Nel frattempo l’importo dei lavori è salito dai 155 ai 178 milioni di euro. Ma in valle non sarà l’unica opera da eseguire. E’ in corso il lavoro di costruzione del depuratore a Concesio e in primavera spazio anche alla messa in sicurezza del ponte sulla provinciale 19, entrambi a Concesio. Per questo motivo la Provincia sta lavorando a come coordinare i cantieri senza bloccare l’intera Valtrompia.