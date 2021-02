Valtrompia, maltrattamenti in famiglia: padre assolto dal giudice

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 2 febbraio, il tribunale di Brescia ha assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia un cittadino pakistano per dei fatti che sarebbero stati commessi in Valtrompia, nel bresciano. L’uomo, giudicato col rito abbreviato, si era visto chiedere 4 anni di reclusione dall’accusa, ma il giudice ha ritenuto che non avesse alcuna responsabilità.

Tuttavia, la famiglia è coinvolta in un altro procedimento giudiziario. Il figlio dell’uomo, infatti, è imputato con la pesante accusa di violenza sessuale sulla sorella più giovane. Questa si è rivolta alla Casa delle donne riuscendo a denunciare il fratello che si è visto chiedere una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione. Nel suo caso il processo è stato aggiornato al 23 marzo.