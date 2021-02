Armi di lusso, Beretta holding acquisisce il 100% di Holland e Holland

(red.) Beretta Holding ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Holland e Holland Ltd. L’operazione avrà effetto dal 1° febbraio 2021 (termini e condizioni non vengono resi noti). Holland & Holland è uno dei marchi più importanti nella produzione inglese di armi di lusso, serve una clientela internazionale d’élite con la migliore produzione artigianale di fucili e carabine al mondo. Nella ricerca di Beretta Holding di acquisire un marchio di lusso, Holland & Holland si è rilevato il partner ideale per soddisfare tutti gli aspetti della più sofisticata produzione di armi: una ricca storia, stabilimenti di produzione indipendenti e prodotti eccezionali. Beretta Holding desidera preservare il prezioso patrimonio di Holland & Holland nel Regno Unito e la sua ineguagliata tradizione di maestria artigianale.

Pietro Gussalli Beretta, Presidente e Amministratore Delegato di Beretta Holding ha dichiarato: “Si tratta di uno sviluppo davvero entusiasmante e di un grande traguardo per la famiglia Beretta, che accresce ulteriormente la presenza internazionale del Gruppo. Di fronte alle sfide della Brexit, sono molto lieto di aumentare il nostro impegno diretto nell’importante mercato del Regno Unito, dove siamo già attivi con la nostra consolidata filiale distributiva”.

Incluso nell’accordo è il prestigioso campo da tiro Holland & Holland Shooting Ground, situato a ovest di Londra, una delle migliori strutture del Regno Unito.

Beretta Holding è impegnata da tempo nel settore degli sport di tiro e ha un’orgogliosa storia di investimenti in marchi da lei controllati, storia che continuerà a onorare con questa nuova acquisizione di Holland & Holland, a beneficio di questo iconico produttore di armi britannico.