Civitas, incontro on line per capire il vaccino anti-Covid

(red.) Venerdì 29 gennaio alle 20,30 in diretta streaming sul canale Youtube di Civitas è in programma l’incontro «Vaccino anti Covid-19» promosso nell’ambito del progetto Uniben, Università del Benessere.

Tante sono le domande sul vaccino anti Covid: cosa contiene? Quanto è efficace? Quanto dura la protezione e come agisce? Da quando inizia la sua efficacia?

Sarà il professor Francesco Castelli, direttore Clinica Universitaria Malattie Infettive, prorettore dell’Università degli Studi di Brescia, direttore del reparto di malattie infettive degli Spedali Civili e referente degli Spedali Civili di Brescia per la gestione pazienti Covid, a rispondere a questi quesiti condividendo informazioni aggiornate e rilevanti per aiutare a comprendere e a vaccinarci informati.

Nel corso della serata sarà possibile fare domande ai relatori scrivendo un messaggio, anche WhatsApp, al 366 9377500.

Uniben, Università del Benessere, è un progetto di Civitas, società pubblica che, oltre a erogare servizi socio-sanitari, si occupa anche di prevenzione, salute e benessere in Valle Trompia. L’inizativa di Uniben è stata sviluppata in collaborazione con i 18 comuni della Valle Trompia, Comunità Montana della Vale Trompia, Ats Brescia, Asst Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Fondazione Comunità Bresciana, Associazione Officina Culturale Triumplina, Fondazione Erminio Bonatti, Rete Bibliotecaria Bresciana e con il patrocinio della Provincia di Brescia.

Uniben è una università itinerante coordinata da Civitas, la cui direzione scientifica è affidata al dottor Pierangelo Guizzi, che promuove eventi, gratuiti e aperti alla cittadinanza, sui temi della salute e del benessere. I temi toccati sono trasversali e vanno dall’area pedagogica a quella più medica, dall’area psicologica a quella della prevenzione femminile o, più in generale, della salute legata all’ambiente e all’alimentazione.

Gianmaria Giraudini, presidente dell’Ambito distrettuale della Valtrompia, spiega: «L’incontro in programma è stato richiesto dai sindaci che rappresento nell’intento di far chiarezza sui molti dubbi, spesso dovuti alle parole di esperti improvvisati: abbiamo bisogno di chiarezza e di notizie specifiche sull’efficacia dei vaccini».