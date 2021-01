Civitas, due sportelli di assistenza psicologica gratuita in Valtrompia

(red.) Civitas, società pubblica che si occupa di prevenzione, salute e benessere in Valle Trompia, mette a disposizione dei valtriumplini due Sportelli gratuiti di ascolto e di sostegno.

1. Lo Sportello Covid offre, tramite gli piscologi di Civitas, assistenza psicologica ai cittadini che si trovano a vivere un momento di difficoltà generato dall’emergenza sanitaria. Il servizio è rivolto anche ai medici di medicina generale, ai pediatri e ai farmacisti del territorio: queste categorie possono chiamare per avere un supporto per sé o per i propri pazienti.

È inoltre possibile fruire di consulenze pedagogiche in caso di fatica nella gestione di alcune situazioni con i figli o richiedere il supporto di un’ostetrica presso il proprio domicilio nel caso di dubbi su questioni legate all’accudimento, all’allattamento, allo svezzamento o alla cura dell’igiene dei neonati.

Da settembre a oggi allo Sportello Covid sono pervenute 42 richieste di supporto psicologico. Sei sono state le visite domiciliari dell’ostetrica; 11 le consulenze fornite ai medici di base. Inoltre è stato attivato un percorso di gruppo gestito da due psicologi e rivolto ai medici di base, che consiste in uno spazio di decompressione utile a gestire lo stress e a favorire il confronto. Per richiedere una consulenza è possibile contattare il 366.9377500.

2. Gli Sportelli d’ascolto gratuiti a scuola: messi a punto da diversi anni da Civitas nelle scuole medie e superiori della Valle Trompia, sono gestiti da psicologi o pedagogisti di Civitas e si rivolgono agli studenti, ai genitori e agli insegnanti.

Si tratta di uno spazio in cui i ragazzi possono confrontarsi con un professionista esponendo dubbi e domande. Da settembre sono stati 160 i ragazzi e le ragazze che hanno usufruito di questo servizio che, a partire da quest’anno scolastico, è stato esteso anche alla scuola primaria.

Anche i genitori di alunni che frequentano la scuola primaria, la media o le superiori possono chiedere una consulenza per parlare di come aiutare i figli a rispettare le regole, come gestire il momento dei compiti, come aiutarli ad esprimere bene lo loro emozioni o come affrontare con loro temi difficili e particolarmente delicati. Da settembre ad oggi si sono rivolti allo sportello 52 genitori.

Sono invece 49 in tutto gli insegnanti che, da settembre ad oggi, si sono rivolti allo sportello per un confronto rispetto alle difficoltà che le loro classi stanno esprimendo.

Inoltre, sempre da settembre ad oggi, nelle 3 sedi di Concesio, Sarezzo e Lumezzane si sono rivolte al consultorio adolescenti per una consulenza psico-educativa 197 persone.