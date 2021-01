Sci alpinista soccorsa nella Valle di Serramando

(red) Intervento nel pomeriggio di giovedì 7 gennaio per i tecnici della V Delegazione Bresciana del soccorso alpino Cnsas. Sono stati allertati perché una sci-alpinista si è infortunata, mentre si trovava nella Valle di Serramando (Collio).

Alcuni soccorritori della stazione di Valle Trompia si trovavano a poca distanza dal luogo dell’incidente e quindi si sono subito messi a disposizione per dare supporto all’équipe dell’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

Un’altra squadra era pronta a partire in base; sono stati impegnati in tutto una decina di tecnici. All’inizio la presenza di nebbia ha reso più difficili le operazioni, poi una finestra di bel tempo ha consentito all’elicottero di raggiungere l’infortunata, che è stata messa in sicurezza, caricata a bordo e infine portata in ospedale.