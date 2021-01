Nave, tetto di casa in fiamme: svegliato e salvato dal vicino

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 5 gennaio, è divampato un incendio sul tetto di un’abitazione in via Civelle a Nave, nel bresciano. Al piano terra dell’edificio in quel momento l’unico residente presente – altri due erano fuori casa – stava riposando quando a un certo punto è stato svegliato dal vicino di casa che lo allertava delle fiamme sprigionate dal camino. E proprio l’intervento del vicino è stato decisivo per evitare che all’inquilino succedesse qualcosa di grave.

Nello stesso momento, oltre a chiamare la persona nell’abitazione il cui tetto era in fiamme, sono stati movimentati anche i vigili del fuoco. La causa del rogo sarebbe legata a un cattivo funzionamento della canna fumaria che ha provocato le fiamme che hanno raggiunto il tetto in legno e anche il piano sottostante, ma non l’abitazione al piano terra. In ogni caso e in attesa della messa in sicurezza l’edificio è stato dichiarato inagibile, obbligando i residenti a trovare ospitalità in casa di amici e parenti.