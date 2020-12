Strade, mezzi al lavoro per riaprire la Sp 345 “Delle Tre Valli”

(red.) Vista la relazione del nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia, Federico Rota, sono iniziati oggi, 21 dicembre, i lavori di pulizia dalla neve e dalle valanghe lungo la SPBS 345 “DELLE TRE VALLI”. Il nivologo ha effettuato un sopralluogo in data 18 dicembre e ha rilevato complessivamente 21 accumuli sulla sede stradale: si tratta di distacchi innescatisi dalle zone medio basse del versante. In generale, il geologo sostiene che il pericolo valanghe residuo è decisamente diminuito rispetto ad una settimana fa ed attualmente stazionario.

Considerando il superamento delle condizioni più critiche, ha dato parere favorevole all’APERTURA della sede stradale. I lavori sono iniziati questa mattina con tre mezzi all’opera. Se le condizioni metereologiche rimarranno buone e consentiranno agli operatori di lavorare in sicurezza, si pensa di poter aprire la strada fino a Campolaro entro venerdì 25 dicembre.

La settimana prossima si procederà alla pulizia del restante tratto da Campolaro a Bazena. Il nivologo proseguirà comunque nell’attività di monitoraggio, cercando di allertare in anticipo per eventuali cambiamenti della situazione, soprattutto per quanto riguarda le temperature.