Coronavirus in Rsa, alla “Villa Fiori” di Nave 18 decessi in un mese e mezzo

(red.) Nella tabella diffusa anche ieri, martedì 15 dicembre, come ogni giorno dall’Ats di Brescia spiccano purtroppo i tre deceduti di Nave – nell’elenco totale di 6 vittime – in provincia a causa del Covid-19. Sono quelli che riguardano la casa di riposo “Villa Fiori” dove si sta respirando una situazione preoccupante. Di questo dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando come dall’inizio di novembre fino ad oggi, quindi in un mese e mezzo, siano morti 18 ospiti sui 137 anziani presenti nella residenza sanitaria.

E quasi la metà delle vittime hanno perso la vita solo negli ultimi giorni. Ma nella Rsa, come fanno sapere interpellati dal quotidiano bresciano, la situazione sta migliorando. E’ anche emerso come il focolaio sia partito dal settore dove sono presenti gli anziani affetti da Alzheimer. Uno degli ospiti dai quali sarebbe partito il contagio era entrato nella casa di riposo alla fine di ottobre dopo un tampone risultato negativo e la quarantena prevista prima di poter far parte della struttura.

Ma in seguito il suo tampone è risultato positivo, portando a scoprire circa altri 70 anziani affetti dal Covid, nella maggior parte asintomatici. E anche i dipendenti non sono rimasti incolumi, visto che 26 sono risultati positivi. Man mano che gli ospiti hanno tampone negativo vengono riportati nei vari reparti sanificati, mentre al momento i nuovi ingressi sono chiusi e sospese le visite.