Concesio, mancata piazza Paolo VI: chiesto processo per Mottinelli

(red.) Ieri, giovedì 10 dicembre, la procura di Brescia ha chiesto il processo a carico di Pierluigi Mottinelli, ex presidente della Provincia e di Simona Zambelli a capo della direzione finanziaria di palazzo Broletto. Entrambi sono accusati di abuso d’ufficio e la donna anche di falso ideologico. Al centro della vicenda c’è la nuova piazza dedicata a papa Paolo VI a Concesio, ma mai realizzata, insieme alla canonica.

Nel maggio del 2017 il Comune di Concesio e la Provincia avevano firmato un accordo di programma con cui proprio la Provincia aveva versato al Comune 800 mila euro per finanziare i lavori. In realtà, secondo l’accusa, quella somma sarebbe stata data all’amministrazione per saldare un debito con l’impresa che però aveva realizzato solo la canonica e non la piazza su un terreno della provincia e poi passato al Comune.

Per quei presunti fatti l’ex sindaco Stefano Retali e un incaricato dell’ufficio tecnico comunale erano stati archiviati. Il prossimo 17 dicembre il giudice deciderà sulla richiesta di rinvio a processo.