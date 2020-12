Valanghe, strade chiuse in Valtrompia e Valcamonica

(red.) Mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e di sgombero della Provincia mobilitati nelle valli bresciane per tutta la giornata di questo sabato, dopo che le piogge e l’aumento delle temperature delle ultime ore hanno fatto scendere a valle numerose valanghe.

La Provincia informa che sono state chiuse le strade provinciali 345, al km 44+500, in località Pineta nel comune di Collio e la 669 al km 18+200, in località Val Dorizzo (comune di Bagolino). E’ stato istituito il senso unico alternato al km 31+200 della SP345 nel Comune di Bovegno dopo uno smottamento della carreggiata.

È stata nel frattempo sgomberata la stessa SP345 in località Biorche, interessata da una valanga nella mattinata, a poca distanza da Bazena, sulla provinciale che porta al passo Crocedomini nel territorio di Breno.