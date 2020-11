Con Civitas ostetriche a domicilio delle neomamme in Valtrompia

(red.) Da settembre è attivo sul territorio della Valle Trompia il servizio «A casa dopo il parto», gestito da Civitas e finanziato dalla Comunità Montana e dai comuni della Valle. Civitas è infatti la società pubblica partecipata della Comunità Montana della Valle Trompia e dei comuni della Valle Trompia che si occupa di prevenzione, salute e benessere al servizio del territorio.

Le neo mamme della Valle Trompia possono richiedere a casa propria la consulenza gratuita di un’ostetrica per ricevere suggerimenti sulla gestione quotidiana del loro bambino, in modo da sentirsi più sicure e poter godere con più serenità la novità della maternità. L’ostetrica può affiancare la neo mamma e fornirle un aiuto concreto nel momento dell’igiene, dell’allattamento e della nanna, così come nel riconoscere un pianto.

Il servizio nasce dalla consapevolezza che anche la donna più determinata vive, dopo aver partorito, un periodo di grande fatica: in questa fase, pertanto, una rete di supporto può rivelarsi fondamentale. Da qui l’intenzione di Civitas di inserirsi in questa rete con dei consigli molto pratici, basati su evidenze scientifiche e sull’esperienza quindicennale sviluppata al fianco delle neomamme della Valle Trompia, nella consapevolezza che questo può prevenire situazioni di disagio e depressione post parto, soprattutto in questo momento in cui siamo tutti forzatamente più soli e più in ansia a causa dell’emergenza sanitaria.

Il servizio vede impegnata in prima linea Elena Rampini, ostetrica con molti anni di esperienza e coordinatrice delle ostetriche di Civitas. «La serenità dopo il parto e nei primi mesi di vita del proprio bambino non è un lusso, ma un bene essenziale che ha ricadute su tutta la famiglia – spiega Elena Rampini -. Ogni anno noi ostetriche di Civitas offriamo supporto a più di 500 puerpere e vediamo che spesso alcuni dubbi o insicurezze sorgono con il passare dei mesi e il cambiamento dei bisogni del bambino: per questo è importante esserci non solo nei primi giorni dopo il parto, ma anche più avanti».

Un plauso al nuovo servizio arriva anche da Ivonne Valcamonico, assessore alla Cultura della Comunità Montana, che nel ringraziare le professioniste di Civitas per l’operatività dimostrata afferma «Sono contenta di aver partecipato attivamente alla costruzione di questo servizio per le mamme della Valle – afferma Valcamonico -.

Questa iniziativa si unisce al kit, composto da una borsa, un libro e una bibliografia, che stiamo realizzando in collaborazione con la Fondazione Comunità Bresciana e la Cooperativa Tempo Libero per tutti i nuovi nati della Valle Trompia».

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei comuni della Valle Trompia. Le donne che desiderano richiedere una consulenza gratuita possono chiamare il 366.9377500.

Per informazioni su Civitas e sui suoi servizi: https://www.civitas.valletrompia.it/

Per ulteriori informazioni sul servizio «A casa dopo il parto» è possibile contattare Lucia Cancarini, responsabile Consultori Civitas, al 334.6654674.