Sarezzo, anziana investita da un’auto mentre attraversa: è grave

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 novembre, una signora anziana di 70 anni è rimasta vittima di un investimento stradale lungo la provinciale 345 della Valtrompia in territorio di Zanano a Sarezzo, nel bresciano. E’ successo dopo le 17,30 nel momento in cui la donna, dopo aver fatto visita a una congiunta, stava tornando a piedi verso casa nella stessa frazione. E’ riuscita a percorrere il primo tratto di asfalto sulle strisce pedonali, ma in seguito, all’altezza dell’attraversamento, è stata colpita da un’auto che proveniva da Brescia e diretta verso Polaveno.

Alla guida un uomo che stava rientrando a casa dopo il lavoro. L’impatto, seppur a velocità non alta, è stato importante per la vittima volata qualche metro più avanti e sbattendo la testa a terra. Subito il traffico è andato in tilt nell’attesa dei soccorsi. Sul posto è giunta l’automedica in appoggio a un’ambulanza dell’autolettiga di Villa Carcina a bordo delle quali i sanitari hanno rianimato la donna rimasta incosciente per qualche minuto.

E’ stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove è stata ricoverata in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione e in prognosi riservata. Sul luogo dell’investimento per i rilievi si sono mossi gli agenti della Polizia stradale di Iseo.