Nave, in fiamme un agriturismo. Sfollato un vicino appartamento

(red.) La disperazione nel vedere il proprio lavoro di anni finire in fiamme e in fumo nell’arco di pochi minuti era evidente negli occhi dei titolari che ieri mattina, domenica 15 novembre, hanno dovuto assistere al proprio agriturismo colpito da un incendio. E’ successo in località Sacca a Nave, al confine tra la Valtrompia e Brescia città, dove l’omonima attività è stata teatro di un incendio che ha raggiunto anche un appartamento vicino.

E’ successo intorno alle 9,30 quando sembra che la cappa del ristorante, in quel momento operativo per preparare il pranzo d’asporto in tempi di lockdown, abbia avuto un cattivo funzionamento. La titolare che si è accorta delle fiamme e del fumo, evidente dal centro abitato, ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto si sono mosse diverse squadre che nell’arco di un paio di ore hanno domato le fiamme, per poi procedere con la messa in sicurezza.

Ma alla fine non si è potuto fare altro che contare i danni, dichiarando inagibile l’agriturismo e i piani soprastanti, come in parte anche l’appartamento accanto, portando i residenti a trovare nuove soluzioni. “La Sacca”, un tempo stalla, era stato riqualificato dieci anni fa con il recupero dello stabile.