Frana a monte della strada, chiusa la Sp 345 Delle Tre Valli

(red.) Questa mattina è stata chiusa la SPBS 345 “DELLE TRE VALLI” dalla PROGR.VA KM 66+600 (località Bazena) alla PROGR.VA KM 77+780 per l’aggravarsi di una frana a monte della strada.

“In seguito a fenomeni metereologici di intense precipitazioni piovose avvenute durante la notte”, si legge nell’ordinanza della Provincia di Brescia, “il sorvegliante di zona ha effettuato un sopralluogo constatando l’immediato pericolo per l’incolumità pubblica e la viabilità; ritenuti i dispositivi presenti a lato della carreggiata non sufficienti a garantire la sicurezza per chi vi transita per la presenza di due enormi massi scalzati dal ruscellamento delle acque piovane sul versante, ha provveduto a chiudere la strada a tutte le categorie di utenti con l’installazione di new jersey in cemento.

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra indicati ed in attesa del sopralluogo di un geologo incaricato dalla Provincia per la valutazione del versante a monte della strada provinciale, di sospendere la circolazione stradale al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza stradale; Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l’ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per N.2642/2020 ciascun tratto di strada”.