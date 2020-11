Sarezzo, cade dalla bicicletta in montagna: 29enne soccorso in volo

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 novembre, un ragazzo di 29 anni è rimasto vittima di una grave caduta in bicicletta mentre percorreva i sentieri di montagna in quota tra Lumezzane e Sarezzo, nel bresciano. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, ma il giovane è finito a terra riportando diverse contusioni. In qualche modo si è riuscito ad allertare il 112 che ha fatto muovere sul posto i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia, competenti per territorio, insieme al Soccorso alpino e ai vigili del fuoco.

Presente anche l’elicottero decollato da Brescia. L’incidente si è consumato al confine tra il colle San Bernardo di Lumezzane e la località Grassi di Sarezzo, non lontano dal santuario di Sant’Emiliano. Dopo le 14 sul posto è atterrato il velivolo a bordo del quale il giovane, che aveva riportato un trauma cranico e al volto, è stato trasportato in codice giallo verso l’ospedale Civile. In ogni caso le sue condizioni non sarebbero tali da destare pericolo.