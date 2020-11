Coronavirus: anche a Gardone Vt si possono fare i tamponi

(red.) Da oggi, lunedì 9 novembre 2020, è attiva una base di medici USCA che effettuerà i tamponi per la ricerca di coronavirus presso la sede di ASST di Gardone Val Trompia in via Giovanni XXIII. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00. I medici di medicina generale potranno inviare i propri pazienti muniti di specifica prescrizione. Inoltre i tamponi per i ricoverati presso l’ospedale verranno eseguiti in loco senza dover spostare i malati in via Morelli a Brescia.

Questo tema è emerso anche nel convegno “CORONAVIRUS A BRESCIA E IN VALTROMPIA” realizzato da Civitas, Comunità Montana e dai Comuni dell’ambito di Valle Trompia e seguito in diretta da oltre 300 cittadini. Sul canale youtube di Civitas è disponibile il video dell’evento.

“Voglio esprimere un particolare ringraziamento”, ha commentato Gianmaria Giraudini, presidente dell’Assemblea Sindaci Ambito Valle Trompia “ad Annamaria Indelicato e ad Antonio Licordari di ASST Spedali Civili e a Claudio Vito Sileo di ATS Brescia per l’impegno a far sì che anche la nostra Valle possa avere un servizio prezioso, molto richiesto e molto atteso in questi tempi di pandemia.