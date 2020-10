Scossa di terremoto nel bresciano, nessun danno a persone e cose

(red.) Per fortuna non è stato registrato alcun danno alle persone né alle cose, ma nella prima serata di ieri, mercoledì 21 ottobre, migliaia di cittadini hanno avuto paura di fronte al boato avvertito in modo nitido tra la bassa Valtrompia e la periferia nord di Brescia città. Erano circa le 21 quando una scossa di terremoto ha portato molta gente a scendere in strada.

Nello stesso tempo sono arrivate anche le prime chiamate ai vigili del fuoco. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattata di una magnitudo da 2,7 con una profondità di circa 9 chilometri. Epicentro è stato Caino, ma la scossa, oltre alla Valle del Garza, si è avvertita anche nella vicina Mompiano di Brescia e nei paesi non lontani.