Coronavirus, all’ospedale di Gardone Vt si processano i tamponi rapidi

(red.) Quello che ha portato in esperienza la scorsa primavera e attualmente continua a insegnare è che serve rapidità nel capire nel più breve tempo possibile se un tampone Covid al quale si è sottoposto un paziente in vista di essere ricoverato in ospedale sia positivo o meno. Per questo motivo c’è la sempre maggiore esigenza di avere tamponi rapidi.

Una situazione di questo genere, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, arriva dal pronto soccorso dell’ospedale di Gardone Valtrompia al quale, tramite una raccolta fondi alla quale ha contribuito anche la Fondazione Comunità Bresciana, è stato donato un macchinario in grado di processare tamponi ogni 20 minuti.

La sperimentazione, avviata anche all’ospedale di Montichiari, ha avuto il via libera della Regione Lombardia e consente nel presidio sanitario della valle di conoscere nell’arco di pochi minuti l’esito di un tampone senza doverlo portare a Brescia. E dalla Fondazione fanno anche sapere che da novembre si procederà con gli stessi strumenti anche all’ospedale Civile e Poliambulanza di Brescia e altri per gli ospedali del resto della provincia che ne avessero bisogno.