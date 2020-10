Quando il coronavirus attacca la mente: Civitas offre supporto psicologico

(red.) La diffusione del Coronavirus sta avendo un forte impatto non soltanto sulla salute fisica delle persone ma anche sul loro benessere psicologico e relazionale: comparsa improvvisa di ansia, attacchi di panico, difficoltà ad allontanarsi da casa, senso di tristezza e apatia e ancora difficoltà nelle relazioni familiari, di coppia, nella gestione dei figli e l’elaborazione dei lutti.

Per supportare i cittadini della Valtrompia che possono trovarsi in una situazione di momentanea difficoltà, Civitas ha attivato un servizio di supporto psicologico che sarà anche a disposizione di tutti i medici di medicina generale, dei pediatri e dei farmacisti del territorio, che possono chiamare per avere un supporto per sé o per i propri pazienti.

“Il servizio è completamente gratuito, grazie allo sforzo di tutti i Comuni” afferma Gianmaria Giraudini, Presidente dell’Assemblea dell’ambito di Valle Trompia che ha promosso la nascita di questo servizio. Gli psicologi di Civitas offrono colloqui di sostegno (in sede o telefonici), supportano i medici e i farmacisti nella lettura della domanda dei pazienti, orientano i cittadini verso i servizi del territorio ed eventualmente attivano altre figure professionali.

È possibile infatti fruire anche di consulenze pedagogiche in caso di fatica nella gestione di alcune situazioni con i figli o richiedere il supporto di un’ostetrica presso il proprio domicilio nel caso di dubbi su questioni legate all’accudimento, allattamento, svezzamento, igiene, etc. dei neonati.

Tutti i servizi sono erogati gratuitamente. Per accedere ai servizi offerti dallo sportello chiamare il numero 366.9377500.