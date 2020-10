Gardone Vt, sfruttati a fare volantinaggio: denunciati tre titolari

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 7 ottobre tre cittadini pakistani dai 29 ai 62 anni e titolari di due imprese che si occupano di distribuzione di volantini pubblicitari sono stati denunciati e iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di sfruttamento e dopo un’indagine condotta dagli agenti della Polizia locale di Gardone Valtrompia, nel bresciano. Gli operatori, muovendosi in pattuglie su strada, hanno verificato e accertato che cinque addetti, tutti richiedenti asilo e provenienti dall’India, Pakistan e Senegal, lavoravano fino a 9 ore al giorno guadagnando solo 3,50 euro all’ora.

E per questo motivo i loro tre datori di lavoro sono stati denunciati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I tre, secondo l’accusa, contavano sullo stato di bisogno degli addetti per farli operare più del tempo previsto dai contratti di lavoro di categoria e con stipendi da fame.

Ma la procura di Brescia sta indagando anche su altri due, titolare e collaboratore di una terza impresa nel settore, sempre per sfruttamento nei confronti di altri sette lavoratori stranieri. E gli inquirenti, con l’aiuto dell’Ispettorato del Lavoro, stanno anche cercando di capire se i contratti e le buste paga date ai dipendenti siano regolari.