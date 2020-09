Concesio, festa di compleanno per i 20 anni finisce nel vandalismo

(red.) Una festa di compleanno organizzata con gli amici per celebrare 20 anni ha assunto i contorni del delirio per quanto scoperto la mattina successiva. Succede a Concesio, in Valtrompia, nel bresciano, dove sabato sera 26 settembre si è svolta una festa tra ragazzi nell’area feste di via Sant’Onofrio, nella frazione di Roncaglie, spesso concessa alle associazioni e altre realtà, anche ai privati, per celebrare alcuni momenti.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 20enne festeggiato si sarebbe sentito male, forse per dei postumi collegati alla festa, abbandonando anzitempo l’evento e non riuscendo nemmeno a portare con sé i regali e il portafoglio che aveva lasciato nella struttura. La mattina successiva, ieri, domenica 27, i residenti si sono trovati di fronte a uno scempio, una vera e propria situazione di vandalismo.

C’era spazzatura connessa alla festa e abbandonata da tutte le parti, persino panche e tavoli di legno distrutti e uno di questi letteralmente lanciato sopra il tetto dell’area feste. Alcuni dei responsabili di quel delirio sono stati rintracciati e impiegati nel ripulire tutto, destinati anche a incassare una sanzione.