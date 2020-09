Gardone Vt, due lampade cadono nell’Itis. 200 studenti a casa

(red.) Quello di lunedì 14 settembre è stato un primo giorno di scuola, in presenza, da dimenticare per centinaia di studenti iscritti all’Itis Beretta di Gardone Valtrompia, nel bresciano. Infatti in un’ala più recente dell’istituto all’interno di capannoni sono cadute due lampade a terra. E per questo motivo, per evitare problemi di sicurezza e in attesa che la Provincia, titolare sulle strutture degli istituti superiori, entri in campo, il dirigente scolastico Stefano Retali ha disposto la chiusura dei capannoni e obbligato gli studenti a tornare a fare lezione online, da casa.

Si parla di otto classi e per un totale di 200 studenti che dovranno attendere che la Provincia risolva il problema. Dal Broletto, i cui tecnici hanno già eseguito un sopralluogo, dicono di stare cercando le risorse per mettere mano alla rimessa in agibilità e solo oggi, giovedì 17 settembre, gli studenti sapranno quando poter tornare in classe. Dalla dirigenza fanno comunque sapere che non c’è alcun danno strutturale e che è attiva anche la sicurezza anti-Covid.