Marito e moglie nei guai sulla Corna Blacca, soccorsi in campo

(red.) Grande mobilitazione nel pomeriggio di questo sabato 12 settembre per soccorrere una coppia di coniugi che si sono trovati in gravi difficoltà durante un’escursione in quota sulla Corna Blacca, una delle cime più importanti dell’alta Valtrompia, sopra Collio.

La moglie è scivolata in un burrone dopo aver messo il piede in fallo, rotolando per una settantina di metri e battendo il capo contro alcune rocce. La donna, ferita, non avrebbe mai perso conoscenza.

Quando il marito ha provato ad arrivare fino a lei per portarle i primi soccorsi è anch’egli scivolato nella scarpata.

Per fortuna hanno potuto lanciare l’allarme: cercando di raggiungerli prima che facesse buio si sono subito mosse squadre di scalatori del Soccorso alpino con il supporto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gardone Valtrompia e unità di specialisti del Saf (soccorso Speleo-alpino-fluviale) partite da Brescia.

Si è portato in zona anche l’elicottero dei Corpo Nazionale Vvf decollato da Varese per trasportare i soccoritori in quota prima del buio.