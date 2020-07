Cade a Santa Maria del Giogo, in ospedale donna di 77 anni

(red.) La V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, Stazione di Valle Trompia, è stata impegnata oggi – giovedì 30 luglio – in un intervento nel territorio del comune di Polaveno, nei pressi di Santa Maria del Giogo. Una donna di 77 anni è caduta mentre camminava sul sentiero e ha riportato alcune ferite. Allora ha chiesto aiuto.

Sul posto, l’elisoccorso di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato da Brescia; a supporto, le squadre territoriali con otto soccorritori. L’anziana è stata stabilizzata e trasportata in un punto sicuro per essere recuperata con il verricello. Infine è stata trasportata in ospedale.