Marcheno, tenta di togliersi la vita. Soccorso in volo: è grave

(red.) Nella prima serata di ieri, domenica 21 giugno, a Marcheno, in Valtrompia, nel bresciano, sono giunte le ambulanze e l’elicottero dopo che un uomo di 53 anni ha tentato di togliersi la vita. Teatro dell’accaduto è via Gitti, zona industriale del paese, dove potrebbero essere stati i familiari a trovare il congiunto in gravissime condizioni.

Subito sono scattati i soccorsi facendo giungere l’automedica e un’ambulanza di Valtrompia Soccorso, oltre ai carabinieri della compagnia di Gardone che stanno ricostruendo quanto accaduto. L’uomo, imprenditore titolare di un’attività nella via, è stato imbarcato sull’elicottero in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni restano molto gravi e i medici si sono riservati la prognosi.