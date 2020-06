Collio, 21enne fuori strada in bici tra i sentieri: soccorso

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, un ragazzo di 21 anni ha avuto bisogno di essere soccorso dopo una caduta in bicicletta tra i sentieri dell’alta Valtrompia, nel bresciano. E’ successo intorno alle 14 quando alla centrale operativa è giunta una richiesta di aiuto per il giovane finito fuori strada lungo una via sterrata. E accaduto a Collio, al Bike Park Pezzeda, dove il 21enne si stava muovendo sulla due ruote.

A un certo punto, probabilmente anche per la pioggia della notte precedente che aveva provocato del fango, il giovane ha perso il controllo ed è scivolato in una scarpata per diversi metri. Sul posto in suo soccorso, richiesto da altri escursionisti, sono giunti i vigili del fuoco di Gardone Valtrompia, i tecnici della V Delegazione bresciana del Soccorso alpino e un’ambulanza di Valtrompia Soccorso.

I tecnici del Soccorso alpino hanno raggiunto a piedi lo sfortunato ciclista, poi imbarellato e condotto all’ambulanza diretta in codice verde verso l’ospedale di Gardone.