Marcheno, moto fuori strada sul rettilineo: così muore a 33 anni

(red.) E’ Luca Chiodi, di 33 anni, la vittima della tragica uscita di strada in moto avvenuta ieri pomeriggio, domenica 24 maggio, alle 16,30 sulla provinciale 3 tra Marcheno e Lodrino, in alta Valtrompia, nel bresciano. L’uomo, residente a Paitone, in Valsabbia, era in sella alla sua Ktm e stava percorrendo quella strada in direzione di Lodrino. A un certo punto, lungo un rettilineo, il giovane ha perso il controllo finendo fuori strada e sbattendo contro la parete rocciosa. In quel momento sulla strada non transitava nessuno e quindi nessun testimone ha potuto raccontare quello che sarebbe successo.

I primi automobilisti che hanno notato la due ruote e il corpo disteso del giovane hanno allertato i soccorsi. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Gardone, l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gardone. Ma per il motociclista non c’è stato più nulla da fare. Appurata la dinamica e constatando probabilmente che il centauro aveva accusato un malore, il corpo è stato già restituito alla famiglia per il funerale ancora da fissare.