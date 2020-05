Lumezzane, frontale in via Brescia. 94enne muore d’infarto

(red.) Alla domenica nera di ieri, 24 maggio, per i casi mortali avvenuti a Punta Almana e Marcheno, si aggiunge anche Lumezzane, in Valtrompia, nel bresciano. Nel pomeriggio, intorno alle 17,40, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale in via Brescia, in località Termine. E una donna di 94 anni, Lidia Marini, ha perso la vita dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco causato dallo shock subito dall’incidente. L’anziana era nella Fiat Sedici che stava risalendo verso il paese e con lei c’era il figlio 65enne alla guida, con la compagna 56enne sul sedile posteriore.

Dal senso opposto, verso Sarezzo, invece, si stava muovendo un’Opel Astra grigia condotta da un 34enne. L’autista della Fiat, il 65enne, si sarebbe sistemato la mascherina per aver appannato gli occhiali e quella manovra gli ha fatto invadere la corsia opposta. Lo scontro è stato violento e ha richiamato subito sul posto i soccorsi. Presenti due ambulanze della Croce Bianca di Lumezzane, l’automedica, un altro mezzo, la Croce Rossa di Gardone, i vigili del fuoco locali e i carabinieri lumezzanesi e di Gardone.

Per Lidia Marini, che era riuscita da sola ad abbandonare il veicolo dopo l’impatto e con gli airbag esplosi, l’infarto che l’ha colta è stato mortale e ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Il 34enne e il 65enne, invece, sono stati trasportati in codice giallo al Sant’Anna e la compagna del 65enne, in condizioni più serie, al Civile di Brescia. Per consentire i rilievi, ricostruire la dinamica e rimuovere i mezzi incidentati, la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora.