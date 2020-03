Lumezzane, 14enne corre sul tetto di una fabbrica e precipita

(red.) Ieri, venerdì 6 marzo, quando ormai stava già calando la sera, un vasto schieramento di soccorsi tra ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri hanno raggiunto via Padre Ghidini, nella frazione di Sant’Apollonio a Lumezzane, nel bresciano. Pochi minuti prima delle 18, infatti, un 14enne è precipitato nel vuoto per circa 10 metri dopo essere salito sul tetto di una fonderia dismessa da una decina di anni.

Secondo quanto ha ricostruito una signora, che abita in un palazzo davanti al vecchio complesso industriale, il 14enne stava giocando con altri due ragazzini correndo sul tetto. E il 14enne avrebbe anche saltato più volte sul posto fino a indebolire un pezzo di copertura che si è staccato sotto i suoi piedi. Il volo è stato terribile, ma sembra che il giovane abbia riportato traumi non tali da destare pericolo di vita.

L’allerta ai soccorsi ha fatto muovere sul posto i vigili del fuoco di Gardone Valtrompia e Lumezzane, l’autoscala da Brescia e anche il nucleo Nbcr, oltre all’automedica, un’ambulanza di Valtrompia Soccorso e i carabinieri di Lumezzane e Gardone. Gli operatori antincendio hanno forzato il cancello d’ingresso della fabbrica per accedere al luogo della caduta e si sono sincerati delle condizioni del giovane. Pare che poi sul posto siano arrivati alcuni familiari per capire cosa sia accaduto. Il 14enne è stato trasportato in codice rosso al Pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia.