Pezzaze, schiuma bianca nel torrente Morina. Si indaga

(red.) Ieri mattina, venerdì 28 febbraio, l’alta Valtrompia, nel bresciano, è stata interessata da un episodio di inquinamento ambientale. E’ successo a Pezzaze dove qualcuno ha segnalato in municipio una sospetta schiuma bianca che si addensava lungo il corso del torrente Morina e prima di sfociare nel Mella, all’altezza di Lavone.

Dell’episodio dà notizia il Giornale di Brescia segnalando come sul luogo del ritrovamento siano intervenuti gli amministratori locali insieme ai carabinieri forestali e ai tecnici di Asvt, Azienda Servizi Valtrompia.

Sembra che si tratti di un derivato del latte, ma solo nei giorni successivi la sostanza sarà analizzata, oltre a verificare la fonte per risalire all’autore. Per fortuna non ci sono stati problemi alla fauna ittica e nemmeno al depuratore dell’alta valle.