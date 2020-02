Collio, escursionista nella neve salvato dal Soccorso alpino

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 6 febbraio, un escursionista bresciano di 38 anni residente in Valsabbia è stato salvato nel momento in cui non riusciva più a percorrere un tratto di strada in quota a Collio, in alta Valtrompia.

Erano le 13,30 quando l’uomo stava percorrendo la strada che dalla Cima Caldoline giunge al passo del Maniva e poi fino al Dosso Alto, a Collio. A 1.800 metri di altezza, era rimasto bloccato in un canale innevato e ha quindi chiesto aiuto ai soccorsi al 112.

Sul posto è stato raggiunto da cinque tecnici del Soccorso alpino che gli hanno fornito gli attrezzi necessari per riuscire a proseguire i movimenti in quei tratti impervi e difficili. Illeso, è stato poi riportato a valle.