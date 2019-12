Concesio, rogo doloso distrugge un capanno agricolo

(red.) Ieri sera, venerdì 27 dicembre, i vigili del fuoco sono stati chiamati a compiere un intervento tra le campagne di San Vigilio di Concesio, in Valtrompia, nel bresciano. Infatti, un capanno usato come deposito di attrezzi per conto di un’azienda agricola è stato dato alle fiamme. E non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un rogo doloso.

Non è chiaro se qualcuno abbia giocato facendo esplodere dei petardi e provocando poi il rogo, ma di certo gli arnesi sono stati distrutti e anche danneggiato un trattore. I carabinieri stanno indagando sull’episodio e anche per risalire all’autore dell’incendio.