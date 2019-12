Concesio, incendio doloso in una casa. Indagano i Cc

(red.) Ieri mattina, giovedì 19 dicembre, i vigili del fuoco sono stati chiamati a compiere un intervento di spegnimento di un incendio su una casa in via Valpiana a Concesio, in Valtrompia, nel bresciano. L’allarme, come scrive Bresciaoggi che ne dà notizia, è stato lanciato intorno alle 11 facendo arrivare sul posto gli operatori antincendio. E subito, nel momento di domare le fiamme, hanno compreso che si trattava di un rogo doloso.

Infatti, è stata trovata forzata la porta d’ingresso e quindi sono stati avvisati anche i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia per ricostruire i fatti. La sensazione è che qualcuno, uno o più persone, abbiano raggiunto l’abitazione aprendo l’ingresso è lanciando del liquido infiammabile al quale dare fuoco.

La residenza, non abitata, è di proprietà di un uomo che abita in paese. Per fortuna non sono segnalati feriti, ma l’abitazione è stata dichiarata inagibile. Ora si stanno valutando tutti gli elementi possibili, tra alcune telecamere che avrebbero potuto riprendere la scena, ma anche eventuali tracce lasciate sul posto dai piromani. E si dovranno anche capire i motivi di quell’atto doloso.