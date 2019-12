Collio, ruba bancomat di un anziano e preleva: denunciato

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 14 dicembre un uomo di 36 anni residente a Collio, in alta Valtrompia, nel bresciano, è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale per aver rubato la tessera bancomat a un anziano invalido e aver effettuato una serie di prelievi di denaro. E così per l’autore è scattato il deferimento per furto aggravato ai danni di un invalido e indebito utilizzo di carte di pagamento. Era stata proprio la vittima a chiedere aiuto ai militari quando ha scoperto che in pochi giorni dal suo conto corrente postale erano spariti circa 500 euro.

Eppure non aveva usato il bancomat che tra l’altro aveva smarrito. I carabinieri, per rintracciare il malvivente, sono partiti dall’auto dell’anziano parcheggiata davanti alla sua abitazione. E proprio qui il malvivente era entrato in azione rovistando nel veicolo e portando via il portafogli con all’interno la tessera di pagamento.

Poi le telecamere piazzate all’ufficio postale dove il 36enne stava prelevando il denaro hanno fatto il resto per portarlo all’identificazione. Infatti, si tratta di una persona nota alle forze dell’ordine per una serie di precedenti. E’ stato quindi rintracciato e di fronte all’evidenza dei fatti ha restituito il bancomat e il portafogli, poi ridati al proprietario.