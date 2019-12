Polaveno, paura per fuga di gas da un serbatoio

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 4 dicembre a Polaveno, in Valtrompia, nel bresciano, si sono vissuti momenti di apprensione a causa di una marcata fuga di gas avvertita da chi abitava in zona. In particolare, nella frazione di Gombio, in via D’Annunzio, come dà notizia il Giornale di Brescia.

Sul posto si sono mobilitati i tecnici di Unareti per cercare la fonte di quel gas disperso nell’aria e hanno trovato un serbatoio interrato di gpl di 1.500 litri coperto e abbandonato. A quel punto, vista l’emergenza, sono stati allertati i vigili del fuoco di Gardone Valtrompia che con un particolare accorgimento hanno reso inoffensivo quel contenitore. Infine, la situazione è stata messa in sicurezza.